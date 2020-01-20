Александрова: не поняла, что произошло во втором сете, начала паниковать

Российская теннисистка Екатерина Александрова прокомментировала успешный старт на Открытом чемпионате Австралии. В матче первого круга она одержала победу над представительницей Швейцарии Хиль Белен Тайхман со счётом 6:4, 4:6, 6:2.

«Что произошло во втором сете? Я не поняла. Вроде в какой-то момент всё нормально, а потом переворачивается с ног на голову. Думаешь, что всё плохо, начинаешь паниковать. Появляются такие ошибки, которых не было в начале матча. Ещё и ветер не особо помогал мне с игрой. Я рада, что всё так закончилось. Какое качество воздуха? Сегодня он был абсолютно нормальный», — заявила Александрова после игры.

В следующем матче Александрова сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой.

Australian Open будет проходить с 20 января по 2 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 43 млн.

Видео доступно на «Чемпионате».