Беккер: Медведев — сумасшедший

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема» немец Борис Беккер выразил мнение, что российский теннисист Даниил Медведев надолго задержится в топ-10 рейтинга ATP.
«У Медведева был отличный сезон, начиная с прошлого лета. И он хорошо показал себя сейчас, в ходе Кубка ATP. Его секрет в том, что у него нет серьёзных слабостей. Против него сложно играть. У него хорошая подача. И хотя он высокий, он очень хорошо двигается на корте. У него очень быстрые удары с отскока, и он не боится играть против игроков с именем и авторитетом. Иногда он поддразнивает зрителей, чтобы дать себе стимул. Медведев сумасшедший, но в хорошем смысле, и его характер — это характер чемпиона.
Сможет ли Даниил возглавить рейтинг ATP? Я бы с осторожностью подошёл к прогнозам о том, что он станет первой ракеткой мира. Но он надолго задержится в топ-10. Даниил Медведев — потрясающий, с моей точки зрения. Думаю, он любит теннис, и у него хорошая команда. Я большой его поклонник», — цитирует Беккера «Российская газета».
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