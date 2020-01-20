Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Беккер: Медведев — сумасшедший

Беккер: Медведев — сумасшедший
Теннис / ATP 0

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема» немец Борис Беккер выразил мнение, что российский теннисист Даниил Медведев надолго задержится в топ-10 рейтинга ATP.

«У Медведева был отличный сезон, начиная с прошлого лета. И он хорошо показал себя сейчас, в ходе Кубка ATP. Его секрет в том, что у него нет серьёзных слабостей. Против него сложно играть. У него хорошая подача. И хотя он высокий, он очень хорошо двигается на корте. У него очень быстрые удары с отскока, и он не боится играть против игроков с именем и авторитетом. Иногда он поддразнивает зрителей, чтобы дать себе стимул. Медведев сумасшедший, но в хорошем смысле, и его характер — это характер чемпиона.

Сможет ли Даниил возглавить рейтинг ATP? Я бы с осторожностью подошёл к прогнозам о том, что он станет первой ракеткой мира. Но он надолго задержится в топ-10. Даниил Медведев — потрясающий, с моей точки зрения. Думаю, он любит теннис, и у него хорошая команда. Я большой его поклонник», — цитирует Беккера «Российская газета».

Дождь смыл половину матчей в Мельбурне. Даже 3 крыши не спасли
Australian Open затопило в день старта основных сеток. Перед этим проиграл Шаповалов, а Федерер, Серена и другие лидеры прошли дальше.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020