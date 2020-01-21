Джокович — о 900-й победе в карьере: не могу осознать всего, что произошло со мной

Сербский теннисист Новак Джокович подвёл итоги матча первого круга Australian Open с немцем Яном-Леннардом Штруффом. Уроженец Белграда обыграл соперника со счётом 7:6 (7:5), 6:2, 2:6, 6:1, одержав 900-ю победу в карьере.

«Я хорошо начал встречу. Сделал брейк в первом сете, он его отыграл. На тай-брейке были равные шансы. Во втором сете я выглядел отлично. А потом он перевернул ход поединка. В третьем сете не упускал очков, хорошо подавал.

Надо отдать ему должное. У Штруффа мощные удары, он силён. Поздравляю, он провёл отличный матч.

900-я победа? Конечно же я горжусь подобными достижениями. Но я стараюсь напоминать себе, что должен быть благодарен за возможность профессионально заниматься видом спорта, который очень люблю. Я взял ракетку в руки в четыре года. Прошло более 25 лет, но я по-прежнему не могу осознать всего, что произошло со мной. Просто наслаждаюсь каждым моментом», — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.

Джокович одержал 900-ю победу в карьере