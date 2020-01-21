Чесноков: Медведев психологически готов к победе над любым соперником

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков оценил готовность российского теннисиста Даниила Медведева на старте нового сезона. На текущий момент уроженец Москвы занимает четвёртое место в рейтинге ATP.

«Мне кажется, что Медведев созрел для победы в турнире „Большого шлема“ и вполне может выиграть один из четырёх турниров в этом году.

Необязательно это произойдёт на Australian Open, но психологически он готов к победе над любым соперником. Даниил способен стать сильнейшим игроком своего поколения", — цитируют Чеснокова «Известия».

В первом круге Australian Open 2020 Медведев встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо. Действующим чемпионом Открытого чемпионата Австралии является представитель Сербии Новак Джокович.