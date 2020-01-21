Гаспарян не прошла во второй круг Australian Open, уступив Саккари в двух сетах

Россиянка Маргарита Гаспарян, занимающая 100-е место в обновлённом рейтинге WTA, не смогла пробиться во второй круг турнира Australian Open 2020 в Мельбурне (Австралия) проиграв представительнице Греции Марии Саккари (23 место рейтинга WTA) в двух сетах со счётом 2:6, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час и 5 минут.

Маргарита ни разу не подала на вылет, совершила две двойные ошибки и не заработала ни один брейк-пойнт. На счету её соперницы один эйс, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из десяти.

Обновлённый рейтинг 52 недель WTA можно посмотреть на «Чемпионате».

В 1/32 финала Australian Open 2020 Саккари встретится с победительницей пары Нао Хибино (Япония) (Q) / Шуай Пэн (Китай).