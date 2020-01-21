Шарапова проиграла Векич на старте Australian Open-2020

Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата Австралии. В стартовом матче турнира россиянка проиграла представительнице Хорватии Донне Векич со счётом 3:6, 4:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту. Шарапова совершила 4 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта. На счету Векич 3 эйса, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта.

Во втором круге Векич сыграет с победителем пары Ализе Корне (Франция) – Моника Никулеску (Румыния).

Australian Open проходит с 20 января по 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 43 млн. В женском одиночном разряде действующим победителем турнира является японка Наоми Осака, которая в прошлом году в финале обыграла представительницу Чехии Петру Квитову.