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Шарапова проиграла Векич на старте Australian Open-2020

Шарапова проиграла Векич на старте Australian Open-2020
Теннис / Australian Open 2020 0

Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата Австралии. В стартовом матче турнира россиянка проиграла представительнице Хорватии Донне Векич со счётом 3:6, 4:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту. Шарапова совершила 4 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта. На счету Векич 3 эйса, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта.

Во втором круге Векич сыграет с победителем пары Ализе Корне (Франция) – Моника Никулеску (Румыния).

Australian Open проходит с 20 января по 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 43 млн. В женском одиночном разряде действующим победителем турнира является японка Наоми Осака, которая в прошлом году в финале обыграла представительницу Чехии Петру Квитову.

Australian Open (ж). 1-й круг
21 января 2020, вторник. 04:45 МСК
Донна Векич
20
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Мария Шарапова
145
Россия
Мария Шарапова
М. Шарапова
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