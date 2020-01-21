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Хачанов в четырёх сетах победил 196-ю ракетку мира на старте Australian Open

Хачанов в четырёх сетах победил 196-ю ракетку мира на старте Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Российский теннисист Карен Хачанов, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под 16-м номером, вышел во второй круг, обыграв представителя Испании Марио Вилелья-Мартинеса, пробившегося в основную сетку через квалификацию, со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (7:4), 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 51 минуту.

Третья ракетка России 10 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 7 брейк-пойнтов. На счету 196-й ракетки мира 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в третий круг стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Хачанов поспорит с победителем поединка Ясутака Утияма (Япония) — Микаэль Имер (Швеция).

Действующим чемпионом Australian Open является серб Новак Джокович.

Australian Open. Мужчины. Первый круг
Доминик Тим (Австрия, 5) — Адриан Маннарино (Франция) — 6:3, 7:5, 6:2.

Australian Open (м). 1-й круг
21 января 2020, вторник. 05:00 МСК
Марио Вилелья-Мартинес
196
Испания
Марио Вилелья-Мартинес
М. Вилелья-Мартинес
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		4 6 4 3  
4 		6 7 7 6  
             
Карен Хачанов
17
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Australian Open (м). 1-й круг
21 января 2020, вторник. 05:00 МСК
Адриан Маннарино
44
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		5 2    
6 		7 6    
             
Доминик Тим
5
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
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