Хачанов в четырёх сетах победил 196-ю ракетку мира на старте Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под 16-м номером, вышел во второй круг, обыграв представителя Испании Марио Вилелья-Мартинеса, пробившегося в основную сетку через квалификацию, со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (7:4), 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 51 минуту.

Третья ракетка России 10 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 7 брейк-пойнтов. На счету 196-й ракетки мира 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в третий круг стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Хачанов поспорит с победителем поединка Ясутака Утияма (Япония) — Микаэль Имер (Швеция).

Действующим чемпионом Australian Open является серб Новак Джокович.

Australian Open. Мужчины. Первый круг

Доминик Тим (Австрия, 5) — Адриан Маннарино (Франция) — 6:3, 7:5, 6:2.

