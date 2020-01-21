Шарапова прокомментировала поражение в первом круге Australian Open
Российская теннисистка Мария Шарапова поделилась впечатлениями от поражения в матче с хорваткой Донной Векич в первом круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 3:6, 4:6.
«Я могу говорить о своих трудностях и тех вещах, через которые мне пришлось пройти в связи с травмой плеча, но это не в моём характере. Я была в игре. Я старалась. Мне пришлось нелегко. Игра прошла не так, как мне хотелось бы.
Сейчас, спустя 45 минут после матча, сложно сказать, что я на правильном пути. Но выхода нет, остаётся лишь верить в себя, потому что если ты всё делаешь правильно, но не веришь в себя, это плохая формула", — приводит слова Шараповой официальный сайт тура.
Мария выступила на Australian Open, получив уайлд-кард от организаторов.
Шарапова проиграла Векич на старте Australian Open-2020
Читайте также
- 21 января 2020
-
08:14
-
08:13
-
08:01
-
06:28
-
06:01
-
04:06
-
00:58
-
00:13
-
00:04
- 20 января 2020
-
22:37
-
21:58
-
21:41
-
20:33
-
17:30
-
17:19
-
16:48
-
15:32
-
14:12
-
13:22
-
12:58
-
12:44
-
12:13
-
11:44
-
11:20
-
10:44
-
10:32
-
10:22
-
09:47
-
09:29
-
08:54
-
08:38
-
08:31
-
08:14
-
08:08
-
08:05
Партнерский контент