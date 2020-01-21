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Шарапова прокомментировала поражение в первом круге Australian Open

Шарапова прокомментировала поражение в первом круге Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Российская теннисистка Мария Шарапова поделилась впечатлениями от поражения в матче с хорваткой Донной Векич в первом круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 3:6, 4:6.

«Я могу говорить о своих трудностях и тех вещах, через которые мне пришлось пройти в связи с травмой плеча, но это не в моём характере. Я была в игре. Я старалась. Мне пришлось нелегко. Игра прошла не так, как мне хотелось бы.

Сейчас, спустя 45 минут после матча, сложно сказать, что я на правильном пути. Но выхода нет, остаётся лишь верить в себя, потому что если ты всё делаешь правильно, но не веришь в себя, это плохая формула", — приводит слова Шараповой официальный сайт тура.

Мария выступила на Australian Open, получив уайлд-кард от организаторов.

Шарапова проиграла Векич на старте Australian Open-2020
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