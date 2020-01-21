Векич: счастлива победить Шарапову

Хорватская теннисистка Донна Векич прокомментировала победу над россиянкой Марией Шараповой в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:3, 6:4.
«Я действительно счастлива победить сегодня и особенно играть перед вами, ребята, вы великолепны. Мне всегда нравится играть на больших турнирах. Я действительно наслаждалась своим временем на корте с первых минут и счастлива уйти с победой», — приводит слова Векич официальный сайт Australian Open.
Во втором круге Векич сыграет с победителем пары Ализе Корне (Франция) – Моника Никулеску (Румыния).
Australian Open проходит с 20 января по 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 43 млн. В женском одиночном разряде действующим победителем турнира является японка Наоми Осака, которая в прошлом году в финале обыграла представительницу Чехии Петру Квитову.
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