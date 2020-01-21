Видеообзор поражения Шараповой в первом круге Australian Open
Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», российская теннисистка Мария Шарапова, получившая уайлд-кард от организаторов Открытого чемпионата Австралии, не смогла пробиться во второй круг, проиграв представительнице Хорватии Донне Векич, посеянной под 19-м номером, со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту. Во втором сета россиянка вела со счётом 4:1, однако упустила преимущество, проиграв 5 геймов подряд.
Видеообзор поединка доступен на «Чемпионате».
Бывшая первая ракетка мира на третьем турнире «Большого шлема» подряд проиграла в стартовом раунде. Во втором круге Векич сыграет с победителем противостояния Ализе Корне (Франция) – Моника Никулеску (Румыния, Q).
Шарапова прокомментировала поражение в первом круге Australian Open
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