Видеообзор поражения Шараповой в первом круге Australian Open

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», российская теннисистка Мария Шарапова, получившая уайлд-кард от организаторов Открытого чемпионата Австралии, не смогла пробиться во второй круг, проиграв представительнице Хорватии Донне Векич, посеянной под 19-м номером, со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту. Во втором сета россиянка вела со счётом 4:1, однако упустила преимущество, проиграв 5 геймов подряд.

Видеообзор поединка доступен на «Чемпионате».

Бывшая первая ракетка мира на третьем турнире «Большого шлема» подряд проиграла в стартовом раунде. Во втором круге Векич сыграет с победителем противостояния Ализе Корне (Франция) – Моника Никулеску (Румыния, Q).

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