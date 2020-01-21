Шарапова отреагировала на своё падение в рейтинге WTA

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, как реагирует на своё падение в рейтинге. Бывшая первая ракетка мира в рейтинге от 20 января занимает 145-ю строчку.
«В прошлом году я сыграла лишь на 7 или 8 турнирах, так что не знаю, стоит ли мне обращать внимания на рейтинг и серьёзно думать о нём. Дело в том, что я практически не играла и большую часть года была травмирована. Вы понимаете, что это стоит принимать в расчёт», — приводит слова Шараповой AFP.
Шарапова, получившая уайлд-кард от организаторов Открытого чемпионата Австралии, не смогла выйти во второй круг, проиграв представительнице Хорватии Донне Векич со счётом 3:6, 4:6. Мария на трёх мэйджорах подряд проиграла в стартовом раунде.
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