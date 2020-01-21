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Опелка — судье на Australian Open: ты жалок

Опелка — судье на Australian Open: ты жалок
Теннис / Australian Open 2020 0

Американский теннисист Райлли Опелка выразил недовольство работой судьи Карлоса Бернардеса в матче первого круга с итальянцем Фабио Фоньини в первом круге Australian Open. Опелка выиграл два первых сета со счётом 6:3, 7:6 (7:3), но затем проиграл три партии кряду — 4:6, 3:6, 6:7 (5:10). По словам Райлли, судья по-разному реагировал на проявление эмоций игроками.

«Позволь обратиться, очень быстро. Ты жалок. Ты дал мне предупреждение за то, что я один раз бросил ракетку. А он бросил ракетку три или четыре раза, бро», — приводит слова Опелки The National.

После игры американца спросили, помогла ли ему эта тирада в адрес судьи «выпустить пар».

«Нет, совсем нет. Мне обидно. Это негативные эмоции, особенно, когда дело касается такого парня. Никогда не хочется связываться с ним. Это точно не был позитивный момент», — сказал Опелка.

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