Донской стал пятым представителем России, проигравшим во второй день Australian Open

Российский теннисист Евгений Донской, попавший в основную сетку Открытого чемпионата Австралии в статусе лаки-лузера, не сумел пробиться во второй круг, проиграв представителю Испании Фернандо Вердаско со счётом 5:7, 2:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 36 минут.



Евгений 5 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету Фернандо 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в третий круг стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Вердаско поспорит с победителем поединка Николоз Басилашвили (Грузия, 26) — Квон Сон У (Южная Корея).

Донской стал пятым представителем России, проигравшим во второй день Australian Open. Ранее сегодня, 21 января, поражения потерпели Маргарита Гаспарян, Дарья Касаткина, Мария Шарапова и Людмила Самсонова.