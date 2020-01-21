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Донской стал пятым представителем России, проигравшим во второй день Australian Open

Донской стал пятым представителем России, проигравшим во второй день Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Российский теннисист Евгений Донской, попавший в основную сетку Открытого чемпионата Австралии в статусе лаки-лузера, не сумел пробиться во второй круг, проиграв представителю Испании Фернандо Вердаско со счётом 5:7, 2:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 36 минут.

Евгений 5 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету Фернандо 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в третий круг стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Вердаско поспорит с победителем поединка Николоз Басилашвили (Грузия, 26) — Квон Сон У (Южная Корея).

Донской стал пятым представителем России, проигравшим во второй день Australian Open. Ранее сегодня, 21 января, поражения потерпели Маргарита Гаспарян, Дарья Касаткина, Мария Шарапова и Людмила Самсонова.

Australian Open (м). 1-й круг
21 января 2020, вторник. 08:10 МСК
Фернандо Вердаско
51
Испания
Фернандо Вердаско
Ф. Вердаско
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 		6 6    
5 		2 1    
             
Евгений Донской
106
Россия
Евгений Донской
Е. Донской
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