Фоньини показал, как выглядит его повреждённая после удара по ракетке рука
Итальянский теннисист Фабио Фоньини, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под 12-м номером, во время матча первого круга с представителем США Райлли Опелкой в ярости ударил по своей ракетке и повредил руку.
По словам итальянца, после этого удара он не мог сгибать указательный палец на правой руке, сообщает Eurosport. В ходе встречи Фоньини несколько раз бросал ракетку на корт, а в одном из моментов вступил в перепалку с судьёй. При этом Фабио говорил по-итальянски. В частности, он сказал, что судья Карлос Бернардес не «подходит для этой работы».
Фоньини одержал победу со счётом 3:6, 6:7 (3:7), 6:4, 6:3, 7:6 (10:5). За выход в третий круг итальянец поспорит с хозяином кортов Джорданом Томпсоном.
Опелка — судье на Australian Open: ты жалок
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