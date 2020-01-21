Матчи Павлюченковой, Кузнецовой и Соболенко на Australian Open перенесены на 22 января

Организаторы Открытого чемпионата Австралии внесли изменения в расписание матчей. На среду, 22 января, были перенесены восемь матчей в женском одиночном разряде. В частности, перенесены поединки стартового раунда с участием россиянок Анастасии Павлюченковой, Светланы Кузнецовой и представительницы Беларуси Арины Соболенко.

Вчера многие матчи Australian Open не состоялись из-за дождя, поэтому расписание второго дня оказалась более насыщенным. Вследствие этого все игры первого круга не удалось завершить за два дня.

Павлюченкова, посеянная под 30-м номером, сыграет с сербкой Ниной Стоянович. Кузнецова сразится с чешкой Маркетой Вондроушовой (15). Соперницей Соболенко (11) будет испанка Карла Суарес-Наварро.