Матчи Павлюченковой, Кузнецовой и Соболенко на Australian Open перенесены на 22 января
Организаторы Открытого чемпионата Австралии внесли изменения в расписание матчей. На среду, 22 января, были перенесены восемь матчей в женском одиночном разряде. В частности, перенесены поединки стартового раунда с участием россиянок Анастасии Павлюченковой, Светланы Кузнецовой и представительницы Беларуси Арины Соболенко.
Вчера многие матчи Australian Open не состоялись из-за дождя, поэтому расписание второго дня оказалась более насыщенным. Вследствие этого все игры первого круга не удалось завершить за два дня.
Павлюченкова, посеянная под 30-м номером, сыграет с сербкой Ниной Стоянович. Кузнецова сразится с чешкой Маркетой Вондроушовой (15). Соперницей Соболенко (11) будет испанка Карла Суарес-Наварро.
Российская армада вступает в борьбу: Медведев, Шарапова, Рублёв. Матчи 2-го дня AO
А также Кузнецова, Касаткина, Хачанов, Павлюченкова. Всего 13 россиян – в перегруженной дождём программе дня на кортах Аustralian Open.
Читайте также
- 21 января 2020
-
11:19
-
11:12
-
11:01
-
10:38
-
10:29
-
10:02
-
09:47
-
09:12
-
08:51
-
08:44
-
08:38
-
08:32
-
08:23
-
08:14
-
08:13
-
08:01
-
06:28
-
06:01
-
04:06
-
00:58
-
00:13
-
00:04
- 20 января 2020
-
22:37
-
21:58
-
21:41
-
20:33
-
17:30
-
17:19
-
16:48
-
15:32
-
14:12
-
13:22
-
12:58
-
12:44
-
12:13
Партнерский контент