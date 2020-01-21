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Шарапова не попадёт в топ-350 рейтинга WTA по итогам Australian Open

Шарапова не попадёт в топ-350 рейтинга WTA по итогам Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», российская теннисистка Мария Шарапова, проигравшая в первом круге Открытого чемпионата Австралии представительнице Хорватии Донне Векич со счётом 3:6, 4:6, в новом рейтинге WTA не войдёт в топ-350. В текущем рейтинге она располагается на 366-й позиции.

Перед стартом Australian Open уроженка Нягани занимала 145-ю строчку. Она выступила на первом турнире «Большого шлема» 2020 года, получив уайлд-кард от организаторов. Бывшая первая ракетка мира Шарапова на третьем мэйджоре подряд проиграла в первом круге.

Действующей победительницей Australian Open является японская теннисистка Наоми Осака. В прошлогоднем финале она обыграла чешку Петру Квитову — 7:6 (7:2), 5:7, 6:4.

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Мария уверенно вела во втором сете с Векич на АО-2020, но развалилась и безвольно проиграла. Судя по рейтингу, она теперь даже не середняк.
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