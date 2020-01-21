Рублёв вышел во второй круг Australian Open, выиграв 13-й официальный матч подряд

Российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под 17-м номером, вышел во второй круг, обыграв хозяина кортов Кристофера О'Коннелла, получившего уайлд-кард от организаторов, со счётом 6:3, 0:6, 6:4, 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 2 часа 16 минут.

Вторая ракетка России 8 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 15. На счету его соперника 15 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в третий круг стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Рублёв, одержавший 13 побед подряд в официальных матчах, поспорит с японцем Юити Сугитой. Андрей в нынешнем сезоне выиграл два турнира ATP кряду.

Australian Open завершится 2 февраля.