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Рублёв вышел во второй круг Australian Open, выиграв 13-й официальный матч подряд

Рублёв вышел во второй круг Australian Open, выиграв 13-й официальный матч подряд
Теннис / Australian Open 2020 0

Российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под 17-м номером, вышел во второй круг, обыграв хозяина кортов Кристофера О'Коннелла, получившего уайлд-кард от организаторов, со счётом 6:3, 0:6, 6:4, 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 2 часа 16 минут.

Вторая ракетка России 8 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 15. На счету его соперника 15 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в третий круг стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Рублёв, одержавший 13 побед подряд в официальных матчах, поспорит с японцем Юити Сугитой. Андрей в нынешнем сезоне выиграл два турнира ATP кряду.

Australian Open завершится 2 февраля.

Australian Open (м). 1-й круг
21 января 2020, вторник. 10:10 МСК
Кристофер О'Коннелл
115
Австралия
Кристофер О'Коннелл
К. О'Коннелл
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		6 4 6 5  
6 		0 6 7 7  
             
Андрей Рублёв
16
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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