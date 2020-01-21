Блинкова — первая россиянка, победившая во второй день Australian Open-2020

Российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв представительницу Италии Ясмине Паолини со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 39 минут.
Анна 4 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 1 двойная ошибка и 4 брейка.
За выход в третий круг стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Блинкова поспорит с Зариной Дияс из Казахстана. Анна стала первой россиянкой, одержавшей победу во второй день Australian Open-2020. Ранее поражения потерпели Маргарита Гаспарян, Дарья Касаткина, Мария Шарапова и Людмила Самсонова.
Australian Open. Женщины. Первый круг
Симона Халеп (Румыния, 4) — Дженнифер Брэйди (США) — 7:6 (7:5), 6:1.
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