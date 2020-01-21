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Блинкова — первая россиянка, победившая во второй день Australian Open-2020

Блинкова — первая россиянка, победившая во второй день Australian Open-2020
Теннис / Australian Open 2020 0

Российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв представительницу Италии Ясмине Паолини со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 39 минут.

Анна 4 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 1 двойная ошибка и 4 брейка.

За выход в третий круг стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Блинкова поспорит с Зариной Дияс из Казахстана. Анна стала первой россиянкой, одержавшей победу во второй день Australian Open-2020. Ранее поражения потерпели Маргарита Гаспарян, Дарья Касаткина, Мария Шарапова и Людмила Самсонова.

Australian Open. Женщины. Первый круг
Симона Халеп (Румыния, 4) — Дженнифер Брэйди (США) — 7:6 (7:5), 6:1.

Australian Open (ж). 1-й круг
21 января 2020, вторник. 11:15 МСК
Ясмине Паолини
96
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		4  
7 		6  
         
Анна Блинкова
58
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Australian Open (ж). 1-й круг
21 января 2020, вторник. 11:00 МСК
Дженнифер Брэйди
49
США
Дженнифер Брэйди
Д. Брэйди
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		1  
7 7 		6  
         
Симона Халеп
3
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
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