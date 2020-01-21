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Дьяченко стала пятой россиянкой, проигравшей во второй день Australian Open

Дьяченко стала пятой россиянкой, проигравшей во второй день Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Российская теннисистка Виталия Дьяченко не смогла пробиться во второй круг Открытого чемпионата Австралии, проиграв представительнице США Даниэль Коллинз, посеянной под 26-м номером, со счётом 1:6, 6:3, 4:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 2 минуты.

Дьяченко 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. На счету её соперницы 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 6 брейков.

За выход в третий круг стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Коллинз поспорит с Юлией Путинцевой из Казахстана.

Виталия стала пятой россиянкой, проигравшей во второй день Australian Open 2020. Ранее поражения потерпели Маргарита Гаспарян, Дарья Касаткина, Мария Шарапова и Людмила Самсонова.

Australian Open (ж). 1-й круг
21 января 2020, вторник. 11:15 МСК
Даниэль Коллинз
25
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
1 		6 4
         
Виталия Дьяченко
89
Россия
Виталия Дьяченко
В. Дьяченко
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