Дьяченко стала пятой россиянкой, проигравшей во второй день Australian Open

Российская теннисистка Виталия Дьяченко не смогла пробиться во второй круг Открытого чемпионата Австралии, проиграв представительнице США Даниэль Коллинз, посеянной под 26-м номером, со счётом 1:6, 6:3, 4:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 2 минуты.

Дьяченко 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. На счету её соперницы 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 6 брейков.

За выход в третий круг стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Коллинз поспорит с Юлией Путинцевой из Казахстана.

Виталия стала пятой россиянкой, проигравшей во второй день Australian Open 2020. Ранее поражения потерпели Маргарита Гаспарян, Дарья Касаткина, Мария Шарапова и Людмила Самсонова.