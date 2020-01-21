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Медведев в четырёх сетах победил Тиафо в первом круге Australian Open

Медведев в четырёх сетах победил Тиафо в первом круге Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под четвёртым номером, пробился во второй круг, обыграв представителя США Фрэнсиса Тиафо со счётом 6:3, 4:6, 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 36 минут.

Первая ракетка России 13 раз подал навылет, совершил 12 двойных ошибок и реализовал 9 брейк-пойнтов из 14. Даниил активно выиграл 42 очка и совершил 42 невынужденные ошибки. На счету Фрэнсиса 3 эйса, 2 двойные и 44 невынужденные ошибки, а также 30 виннеров и 5 брейков.

За выход в третий круг стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Медведев поспорит с победителем поединка Доминик Кёпфер (Германия) — Педро Мартинес-Портеро (Испания, Q). Australian Open завершится 2 февраля.

Australian Open (м). 1-й круг
21 января 2020, вторник. 11:00 МСК
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		4 6 6  
3 		6 4 2  
             
Фрэнсис Тиафо
50
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
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