Надаль: 21 титул на турнирах «Большого шлема» не сделает меня счастливее

19-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанский теннисист Рафаэль Надаль признался, что не ставит перед собой цель превзойти рекорд швейцарца Роджера Федерера по количеству титулов на мэйджорах. В активе уроженца Базеля 20 таких трофеев.
«Если я буду играть на высочайшем уровне, то у меня будут шансы, Если нет, это невозможно. Мне всё равно — 20 титулов, 15 или 16. Я думаю лишь о том, что нужно двигаться вперёд и наслаждаться теннисной карьерой.
Я не ставлю перед собой цель выиграть 20 титулов. Если это удастся — фантастика. Если выиграю 21 — ещё лучше. Если останется 19, то я всё равно буду невероятно счастлив всем, чего достиг в карьере. Не думаю, что 21 титул сделает меня счастливее, чем 19", — цитирует Надаля Reuters.
Рафаэль, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под первым номером, вышел во второй круг, обыграв представителя Боливии Уго Дельена со счётом 6:2, 6:3, 6:0.
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