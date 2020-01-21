Медведев прокомментировал выход во второй круг Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под четвёртым номером, прокомментировал выход во второй круг. На старте соревнований он победил представителя США Фрэнсиса Тиафо со счётом 6:3, 4:6, 6:4, 6:2.

«Это был по-настоящему сложный матч, у нас обоих случались взлёты и падения. Я очень рад победе, потому что первый круг всегда получается непростым. Особенно если твой соперник — Фрэнсис. В прошлом году он дошёл до четвертьфинала, это непростой соперник.

Я много раз думал, что уже выиграл очко, но он выполнял изумительные удары. Во многих розыгрышах я чувствовал: «Хорошо, я набрал ход, нужно продолжать и сделать следующий шаг» — а после этого он сразу же возвращался в игру.

Думаю, я многие вещи могу делать лучше, но соперник вынудил меня прибавить. Для первого раунда это большая победа. Я очень рад, что наконец-то одержал её", — цитирует Медведева официальный сайт турнира.

Следующим соперником Даниила будет испанец Педро Мартинес-Портеро.