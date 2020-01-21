Кузнецова выиграла матч на турнире «Большого шлема» впервые с 2017 года
Сегодня, 21 января, российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии. Она обыграла Маркету Вондроушову из Чехии со счётом 6:2, 4:6, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 51 минуту.
Уроженка Санкт-Петербурга прервала четырёхматчевую серию поражений. 34-летняя спортсменка одержала первую победу на турнире «Большого шлема» с US Open 2017. После этого Кузнецова регулярно уступала в стартовых раундах.
За выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии Кузнецова поспорит с итальянкой Камилой Джорджи.
Действующей победительницей Australian Open является японская теннисистка Наоми Осака. Соревнования завершатся 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 43 млн.
Кузнецова одолела финалистку «Ролан Гаррос» Вондроушову на старте Australian Open
Читайте также
- 21 января 2020
-
18:26
-
18:24
-
18:00
-
17:44
-
17:39
-
17:24
-
15:52
-
15:00
-
14:40
-
14:18
-
13:54
-
13:29
-
13:10
-
12:40
-
12:07
-
11:26
-
11:19
-
11:12
-
11:01
-
10:38
-
10:29
-
10:02
-
09:47
-
09:12
-
08:51
-
08:44
-
08:38
-
08:32
-
08:23
-
08:14
-
08:13
-
08:01
-
06:28
-
06:01
-
04:06
Партнерский контент