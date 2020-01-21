Кузнецова выиграла матч на турнире «Большого шлема» впервые с 2017 года

Сегодня, 21 января, российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии. Она обыграла Маркету Вондроушову из Чехии со счётом 6:2, 4:6, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 51 минуту.

Уроженка Санкт-Петербурга прервала четырёхматчевую серию поражений. 34-летняя спортсменка одержала первую победу на турнире «Большого шлема» с US Open 2017. После этого Кузнецова регулярно уступала в стартовых раундах.

За выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии Кузнецова поспорит с итальянкой Камилой Джорджи.



Действующей победительницей Australian Open является японская теннисистка Наоми Осака. Соревнования завершатся 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 43 млн.