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Кузнецова выиграла матч на турнире «Большого шлема» впервые с 2017 года

Кузнецова выиграла матч на турнире «Большого шлема» впервые с 2017 года
Теннис / Australian Open 2020 0

Сегодня, 21 января, российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии. Она обыграла Маркету Вондроушову из Чехии со счётом 6:2, 4:6, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 51 минуту.

Уроженка Санкт-Петербурга прервала четырёхматчевую серию поражений. 34-летняя спортсменка одержала первую победу на турнире «Большого шлема» с US Open 2017. После этого Кузнецова регулярно уступала в стартовых раундах.

За выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии Кузнецова поспорит с итальянкой Камилой Джорджи.

Действующей победительницей Australian Open является японская теннисистка Наоми Осака. Соревнования завершатся 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 43 млн.

Кузнецова одолела финалистку «Ролан Гаррос» Вондроушову на старте Australian Open
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