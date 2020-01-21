Зверев пожертвует все призовые на борьбу с пожарами, если выиграет Australian Open

Седьмая ракетка мира немец Александр Зверев после выхода во второй круг Australian Open пообещал жертвовать за каждый выигранный на турнире матч по $ 10 тыс. на ликвидацию последствий лесных пожаров в Австралии. Кроме того, он отметил, что если станет победителем соревнований, то отдаст на эту благую цель все причитающиеся ему призовые.

«Каждый год я по месяцу провожу в Австралии, и мы знаем, что происходит в стране в связи с лесными пожарами, как страдают люди, которые теряют свои дома, и животные. Решил жертвовать по $ 10 тыс. за каждый выигранный матч на этом Australian Open. Знаю, что не являюсь главным претендентом на победу в турнире, но если сумею завоевать титул, то пожертвую все призовые на борьбу с пожарами», — сказал Зверев в интервью пресс-службе турнира.