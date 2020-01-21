Зверев пожертвует все призовые на борьбу с пожарами, если выиграет Australian Open

Седьмая ракетка мира немец Александр Зверев после выхода во второй круг Australian Open пообещал жертвовать за каждый выигранный на турнире матч по $ 10 тыс. на ликвидацию последствий лесных пожаров в Австралии. Кроме того, он отметил, что если станет победителем соревнований, то отдаст на эту благую цель все причитающиеся ему призовые.
«Каждый год я по месяцу провожу в Австралии, и мы знаем, что происходит в стране в связи с лесными пожарами, как страдают люди, которые теряют свои дома, и животные. Решил жертвовать по $ 10 тыс. за каждый выигранный матч на этом Australian Open. Знаю, что не являюсь главным претендентом на победу в турнире, но если сумею завоевать титул, то пожертвую все призовые на борьбу с пожарами», — сказал Зверев в интервью пресс-службе турнира.
- 21 января 2020
-
18:26
-
18:24
-
18:00
-
17:44
-
17:39
-
17:24
-
15:52
-
15:00
-
14:40
-
14:18
-
13:54
-
13:29
-
13:10
-
12:40
-
12:07
-
11:26
-
11:19
-
11:12
-
11:01
-
10:38
-
10:29
-
10:02
-
09:47
-
09:12
-
08:51
-
08:44
-
08:38
-
08:32
-
08:23
-
08:14
-
08:13
-
08:01
-
06:28
-
06:01
-
04:06