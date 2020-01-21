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А. Зверев и 40-летний Карлович пробились во второй круг Australian Open

А. Зверев и 40-летний Карлович пробились во второй круг Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Немецкий теннисист Александр Зверев успешно стартовал на Открытом чемпионате Австралии в мужском одиночном разряде. 22-летний спортсмен нанёс поражение итальянцу Марко Чеккинато со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 29 минут.

Уроженец Гамбурга выполнил 8 эйсов, 4 раза ошибся на подаче и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. В активе Чеккинато 3 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 3 сделанных брейка.

Следующим соперником Зверева станет представитель Беларуси Егор Герасимов.

Действующим чемпионом Australian Open является серб Новак Джокович.

Мужчины. Australian Open. Первый круг

Илья Ивашко (Беларусь, Q) — Кевин Андерсон (ЮАР) — 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:7 (8:10)
Иво Карлович (Хорватия) — Вашек Поспишил (Канада) — 7:6 (7:4), 6:4, 7:5
Пабло Куэвас (Уругвай) — Жиль Симон (Франция) — 1:6, 3:6, 3:6.

Australian Open (м). 1-й круг
21 января 2020, вторник. 12:55 МСК
Марко Чеккинато
77
Италия
Марко Чеккинато
М. Чеккинато
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		6 4 3    
6 		7 7 6    
             
Александр Зверев
7
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Australian Open (м). 1-й круг
21 января 2020, вторник. 13:25 МСК
Илья Ивашко
149
Беларусь
Илья Ивашко
И. Ивашко
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 4 6 8
6 		2 4 6 7 10
             
Кевин Андерсон
122
ЮАР
Кевин Андерсон
К. Андерсон
Australian Open (м). 1-й круг
21 января 2020, вторник. 13:35 МСК
Иво Карлович
124
Хорватия
Иво Карлович
И. Карлович
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 7    
6 4 		4 5    
             
Вашек Поспишил
138
Канада
Вашек Поспишил
В. Поспишил
Australian Open (м). 1-й круг
21 января 2020, вторник. 14:20 МСК
Пабло Куэвас
46
Уругвай
Пабло Куэвас
П. Куэвас
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		3 3    
6 		6 6    
             
Жиль Симон
61
Франция
Жиль Симон
Ж. Симон
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