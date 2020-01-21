А. Зверев и 40-летний Карлович пробились во второй круг Australian Open

Немецкий теннисист Александр Зверев успешно стартовал на Открытом чемпионате Австралии в мужском одиночном разряде. 22-летний спортсмен нанёс поражение итальянцу Марко Чеккинато со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 29 минут.
Уроженец Гамбурга выполнил 8 эйсов, 4 раза ошибся на подаче и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. В активе Чеккинато 3 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 3 сделанных брейка.
Следующим соперником Зверева станет представитель Беларуси Егор Герасимов.
Действующим чемпионом Australian Open является серб Новак Джокович.
Мужчины. Australian Open. Первый круг
Илья Ивашко (Беларусь, Q) — Кевин Андерсон (ЮАР) — 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:7 (8:10)
Иво Карлович (Хорватия) — Вашек Поспишил (Канада) — 7:6 (7:4), 6:4, 7:5
Пабло Куэвас (Уругвай) — Жиль Симон (Франция) — 1:6, 3:6, 3:6.
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