А. Зверев и 40-летний Карлович пробились во второй круг Australian Open

Немецкий теннисист Александр Зверев успешно стартовал на Открытом чемпионате Австралии в мужском одиночном разряде. 22-летний спортсмен нанёс поражение итальянцу Марко Чеккинато со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 29 минут.

Уроженец Гамбурга выполнил 8 эйсов, 4 раза ошибся на подаче и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. В активе Чеккинато 3 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 3 сделанных брейка.

Следующим соперником Зверева станет представитель Беларуси Егор Герасимов.

Действующим чемпионом Australian Open является серб Новак Джокович.

Мужчины. Australian Open. Первый круг

Илья Ивашко (Беларусь, Q) — Кевин Андерсон (ЮАР) — 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:7 (8:10)

Иво Карлович (Хорватия) — Вашек Поспишил (Канада) — 7:6 (7:4), 6:4, 7:5

Пабло Куэвас (Уругвай) — Жиль Симон (Франция) — 1:6, 3:6, 3:6.