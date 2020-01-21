Хачанов рассказал о возможных изменениях в своём тренерском штабе

Россиянин Карен Хачанов после выхода во второй круг Australian Open рассказал, что продолжит работу с тренером Фредриком Розенгреном, а другой специалист Ведран Мартич, скорее всего, покинет его команду.

«В основном сейчас со мной будет ездить Фредрик. С Ведраном пока ещё не определились, будем ли продолжать. Он немного устал. После двух лет очень интенсивной работы, когда он ездил со мной почти на все турниры, он устал, хочет дома побыть, набраться энергии. Поэтому сейчас будем смотреть. Основное время будет Фредрик. А насчёт второго тренера ещё надо будет решить», – сказал Хачанов в интервью Eurosport.



Уроженец Москвы в первом раунде Australian Open обыграл представителя Испании Марио Вилелья-Мартинеса, пробившегося в основную сетку через квалификацию, со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (7:4), 6:3. Следующим его соперником станет швед Микаэль Имер.