Кирьос — А. Звереву: если так бьёшь твинеры, то молчи
Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал твинер, который пытался выполнить Александр Зверев в матче первого круга Australian Open.
«Если ты так бьёшь твинеры, то, пожалуйста, молчи», – написал Кирьос в «Твиттере».
Накануне старта Открытого чемпионата Австралии Зверев, отвечая на вопрос о перспективах Кирьоса, заявил, что сейчас в туре много молодых ребят, которые просто лучше.
Напомним, немец стартовал на Открытом чемпионате Австралии с победы над итальянцем Марко Чеккинато со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 6:3. Следующим соперником Зверева станет представитель Беларуси Егор Герасимов.
Действующим чемпионом Australian Open является серб Новак Джокович. Общий призовой фонд турнира составляет $ 43 млн.
Тройной удар. Медведев, Рублёв и Хачанов успешно стартовали на Australian Open
Молодые российские теннисисты дружно шагнули во второй круг, хотя каждый отдал по сету. Светлана Кузнецова прервала серию из 4 поражений.
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