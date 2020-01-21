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Кирьос — А. Звереву: если так бьёшь твинеры, то молчи

Кирьос — А. Звереву: если так бьёшь твинеры, то молчи
Теннис / Australian Open 2020 0

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал твинер, который пытался выполнить Александр Зверев в матче первого круга Australian Open.

«Если ты так бьёшь твинеры, то, пожалуйста, молчи», – написал Кирьос в «Твиттере».

Накануне старта Открытого чемпионата Австралии Зверев, отвечая на вопрос о перспективах Кирьоса, заявил, что сейчас в туре много молодых ребят, которые просто лучше.

Напомним, немец стартовал на Открытом чемпионате Австралии с победы над итальянцем Марко Чеккинато со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 6:3. Следующим соперником Зверева станет представитель Беларуси Егор Герасимов.

Действующим чемпионом Australian Open является серб Новак Джокович. Общий призовой фонд турнира составляет $ 43 млн.

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