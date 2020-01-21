Тарпищев: Матыцин имеет большой авторитет за рубежом

Президент Федерации тенниса России, член Международного олимпийского комитета Шамиль Тарпищев прокомментировал назначение на должность министра спорта РФ Олега Матыцина.



«Очень давно знаком с Олегом Васильевичем Матыциным, мы в хороших отношениях. Он имеет большой авторитет за рубежом. Все его знают, он всех знает, он всегда был на международной орбите. В столь сложное время он смог выиграть выборы главы Федерации международного студенческого спорта (FISU), возглавляет эту организацию. Грамотный, выдержанный профессионал, мне Матыцин нравится как специалист», — приводит слова Тарпищева «Р-Спорт».



Правительство Дмитрия Медведева в полном составе подало в отставку 15 января после Послания президента Федеральному собранию. Пост министра спорта покинул в том числе Павел Колобков.

Матыцин — бывший ректор Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (РГУФКСМиТ), возглавляет Федерацию международного студенческого спорта (FISU). Мастер спорта СССР по настольному теннису, обладатель Кубка СССР 1982 года.