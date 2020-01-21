Зверев — о решении пожертвовать призовые: родители учили помогать тем, кто нуждается

Седьмая ракетка мира немец Александр Зверев рассказал, почему принял решение пожертвовать все призовые в случае победы на Australian Open пострадавшим от лесных пожаров.



Игрок также будет жертвовать за каждый выигранный на турнире матч по $ 10 тыс. на ликвидацию последствий стихии.



«Ещё на ATP Cup об этом думал, но там не выиграл ни одного матча. Почему принял решение отдать все призовые за турнир? Родители всегда мне говорили, что нужно заботиться о любимых и помогать тем, кто нуждается. Конечно, 4 миллиона — большие деньги, но есть люди, которым эти деньги сейчас важнее. И я ещё не выиграл Australian Open. Не надо забегать вперёд. Пока я победил лишь в одном матче. Но, может быть, меня будут поддерживать. Если дело дойдёт до титула, буду самым счастливым человеком в мире. Надеюсь, всё сложится именно. Я сдержу слово и буду рад почувствовать, что помог людям, которым на самом деле нужны эти деньги», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Зверев пожертвует все призовые на борьбу с пожарами, если выиграет Australian Open