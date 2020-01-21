Беккер рассказал, кого считает главным фаворитом Открытого чемпионата Австралии

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема» немец Борис Беккер выразил мнение, кто сможет выиграть Australian Open 2020 в мужском одиночном разряде.

«У Рафы очень хорошие шансы. Он поставил красивую точку в прошлом сезоне, выиграв со сборной Испании Кубок Дэвиса. Этот год он начал с уверенного выступления на новом командном турнире ATP Cup, хотя и проиграл Новаку в финале. Но всё же для меня именно Джокович остается главным претендентом на победу на Australian Open 2020.

Почему Джокович завоевал семь титулов в Мельбурне? Когда с соревнованиями у тебя связаны приятные воспоминания, ты каждый раз выходишь на корт с позитивными эмоциями, с правильным настроем на игру, на весь турнир. Мне кажется, Новак прекрасно отдохнул и восстановился во время зимней паузы и вернулся ещё сильнее — главным образом в психологическом плане. Он знает, что когда показывает свой лучший теннис, ему практически невозможно противостоять. Это даёт ему преимущество, а его соперникам внушает страх", — цитирует Беккера «Российская газета».

В 2019 году победителем Открытого чемпионата Австралии стал серб Новак Джокович.