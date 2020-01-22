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Барти, Осака и 15-летняя Гауфф вышли в 3-й круг AO, Соболенко и Ястремская выбыли

Барти, Осака и 15-летняя Гауфф вышли в 3-й круг AO, Соболенко и Ястремская выбыли
Теннис / Australian Open 2020 0

Австралийская теннисистка Эшли Барти, посеянная на Australian Open под первым номером, вышла в третий круг, обыграв представительницу Словении Полону Херцог со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 6 минут.

Первая ракетка мира 5 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету Херцог 1 эйс, 4 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвёртый круг стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Барти поспорит с Еленой Рыбакиной (29) из Казахстана.

Australian Open. Женщины. Второй круг
Наоми Осака (Япония, 3) — Чжэн Сайсай (Китай) — 6:2, 6:4.
Каролина Возняцки (Дания) — Даяна Ястремская (Украина, 23) — 7:5, 7:5.
Кори Гауфф (США) — Сорана Кырстя (Румыния) — 4:6, 6:3, 7:5.

Первый круг
Карла Суарес-Наварро (Испания) — Арина Соболенко (Беларусь, 11) — 7:6 (8:6), 7:6 (8:6).

Действующей чемпионкой является японка Наоми Осака.

Australian Open (ж). 2-й круг
22 января 2020, среда. 03:00 МСК
Наоми Осака
4
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		4  
         
Чжэн Сайсай
42
Китай
Чжэн Сайсай
Ч. Сайсай
Australian Open (ж). 2-й круг
22 января 2020, среда. 05:00 МСК
Эшли Барти
1
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		4  
         
Полона Херцог
48
Словения
Полона Херцог
П. Херцог
Australian Open (ж). 1-й круг
22 января 2020, среда. 03:00 МСК
Карла Суарес-Наварро
54
Испания
Карла Суарес-Наварро
К. Суарес-Наварро
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 8 		7 8  
6 6 		6 6  
         
Арина Соболенко
12
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Australian Open (ж). 2-й круг
22 января 2020, среда. 04:40 МСК
Каролина Возняцки
36
Дания
Каролина Возняцки
К. Возняцки
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7  
5 		5  
         
Даяна Ястремская
21
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Australian Open (ж). 2-й круг
22 января 2020, среда. 05:25 МСК
Кори Гауфф
67
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 7
6 		3 5
         
Сорана Кырстя
74
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
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