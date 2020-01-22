Барти, Осака и 15-летняя Гауфф вышли в 3-й круг AO, Соболенко и Ястремская выбыли

Австралийская теннисистка Эшли Барти, посеянная на Australian Open под первым номером, вышла в третий круг, обыграв представительницу Словении Полону Херцог со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 6 минут.
Первая ракетка мира 5 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету Херцог 1 эйс, 4 двойные ошибки и ни одного брейка.
За выход в четвёртый круг стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Барти поспорит с Еленой Рыбакиной (29) из Казахстана.
Australian Open. Женщины. Второй круг
Наоми Осака (Япония, 3) — Чжэн Сайсай (Китай) — 6:2, 6:4.
Каролина Возняцки (Дания) — Даяна Ястремская (Украина, 23) — 7:5, 7:5.
Кори Гауфф (США) — Сорана Кырстя (Румыния) — 4:6, 6:3, 7:5.
Первый круг
Карла Суарес-Наварро (Испания) — Арина Соболенко (Беларусь, 11) — 7:6 (8:6), 7:6 (8:6).
Действующей чемпионкой является японка Наоми Осака.
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