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Джокович победил Ито на Australian Open, Циципас вышел в третий круг без борьбы

Джокович победил Ито на Australian Open, Циципас вышел в третий круг без борьбы
Теннис / Australian Open 2020 0

Сербский теннисист Новак Джокович, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под вторым номером, вышел в третий круг, обыграв представителя Японии Тацуму Ито, получившего уайлд-кард от организаторов, со счётом 6:1, 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 35 минут.

Действующий чемпион 16 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету японца 9 эйсов, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

За выход в четвёртый круг стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Джокович поспорит с ещё одним японцем Йосихито Нисиокой.

Грек Стефанос Циципас (6) вышел в следующий раунд без борьбы. Его соперник по второму кругу — немец Филипп Кольшрайбер — снялся с соревнований.

Australian Open — 2020 завершится 2 февраля.

Australian Open (м). 2-й круг
22 января 2020, среда. 06:25 МСК
Тацума Ито
146
Япония
Тацума Ито
Т. Ито
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		4 2    
6 		6 6    
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
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