«Невеста? Что это за слово?» Экс-девушку Кирьоса удивил вопрос об отношениях с Берреттини
Австралийская теннисистка Айла Томлянович, являющаяся бывшей девушкой Ника Кирьоса, выразила удивление, когда на пресс-конференции на Australian Open её спросили о нынешнем возлюбленном — итальянце Маттео Берреттини, сообщает Daily Mail.
Итальянский журналист начал вопрос словами: «Это второй турнир „Большого шлема“, на котором вы выступаете в качестве невесты другого теннисиста». Айла прервала вопрос и сказала: «Невеста? Что это ещё за слово? Думаю, fidanzata на итальянском означает „девушка“, но на английском это именно „невеста“, а я не его невеста.
Журналист спросил: «Хорошо, как я могу лучше назвать вас? Его девушка?».
Томлянович ответила: «Думаю, да. Но если назовёте Айлой, тоже будет прекрасно. Я счастлива за пределами корта».
Берреттини рассказал о романе с бывшей девушкой Кирьоса
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