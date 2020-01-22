«Невеста? Что это за слово?» Экс-девушку Кирьоса удивил вопрос об отношениях с Берреттини

Австралийская теннисистка Айла Томлянович, являющаяся бывшей девушкой Ника Кирьоса, выразила удивление, когда на пресс-конференции на Australian Open её спросили о нынешнем возлюбленном — итальянце Маттео Берреттини, сообщает Daily Mail.

Итальянский журналист начал вопрос словами: «Это второй турнир „Большого шлема“, на котором вы выступаете в качестве невесты другого теннисиста». Айла прервала вопрос и сказала: «Невеста? Что это ещё за слово? Думаю, fidanzata на итальянском означает „девушка“, но на английском это именно „невеста“, а я не его невеста.

Журналист спросил: «Хорошо, как я могу лучше назвать вас? Его девушка?».

Томлянович ответила: «Думаю, да. Но если назовёте Айлой, тоже будет прекрасно. Я счастлива за пределами корта».