Кирьос заступился за расплакавшуюся Анисимову
18-летняя американская теннисистка Аманда Анисимова расплакалась на пресс-конференции после поражения в первом круге Открытого чемпионата Австралии, когда один из журналистов спросил, как ей удаётся справляться с карьерой после смерти отца, сообщает AFP. Константин Анисимов, отец и тренер Аманды, скончался в августе 2019 года.
«Нам правда нужно говорить об этом сразу после матча?» — сказала Анисимова и расплакалась.
Австралиец Ник Кирьос, узнав об этом инциденте, написал в «Твиттере»: «Мне очень грустно от этого. Проявите милосердие и, пожалуйста, сочувствуйте. Это просто нечестно. Держись, Аманда».
Анисимова, посеянная под 21-м номером, в первом круге Australian Open проиграла представительнице Казахстана Зарине Дияс со счётом 3:6, 6:4, 3:6.
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