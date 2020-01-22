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Джокович отреагировал на выход в третий круг Australian Open

Джокович отреагировал на выход в третий круг Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Сербский теннисист Новак Джокович, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под вторым номером, прокомментировал выход в третий круг. Во втором раунде действующий чемпион обыграл представителя Японии Тацуму Ито со счётом 6:1, 6:4, 6:2.

«Стоит отдать должное сопернику — он сражался до конца. Во втором сете борьба была очень упорной. Сегодня на корте были очень непростые условия, было ветрено. Сложно было предугадать, куда полетит мяч. Подача очень помогла мне выбраться из трудного положения», — приводит слова Джоковича AFP.

За выход в четвёртый круг стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Джокович поспорит с ещё одним японцем Йосихито Нисиокой. Australian Open — 2020 завершится 2 февраля.

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