Джокович стал вторым в истории теннисистом, который выиграл по 70 матчей на трёх ТБШ

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович пробился в третий круг Australian Open, обыграв японца Татсумо Ито со счётом 6:1, 6:4, 6:2. Уроженец Белграда выиграл в Мельбурне свой 70-й матч.

Открытый чемпионат Австралии стал третьим турниром «Большого шлема», в котором Джокович одержал 70 побед, информирует пресс-служба ATP.

По 70 матчей на всех ТБШ выиграл только один теннисист — швейцарец Роджер Федерер.

За выход в четвёртый круг стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Джокович поспорит с ещё одним японцем Йосихито Нисиокой. Australian Open завершится 2 февраля.