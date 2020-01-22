Джокович стал вторым в истории теннисистом, который выиграл по 70 матчей на трёх ТБШ
Вторая ракетка мира серб Новак Джокович пробился в третий круг Australian Open, обыграв японца Татсумо Ито со счётом 6:1, 6:4, 6:2. Уроженец Белграда выиграл в Мельбурне свой 70-й матч.
Открытый чемпионат Австралии стал третьим турниром «Большого шлема», в котором Джокович одержал 70 побед, информирует пресс-служба ATP.
По 70 матчей на всех ТБШ выиграл только один теннисист — швейцарец Роджер Федерер.
За выход в четвёртый круг стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Джокович поспорит с ещё одним японцем Йосихито Нисиокой. Australian Open завершится 2 февраля.
Джокович отреагировал на выход в третий круг Australian Open
Читайте также
- 22 января 2020
-
14:00
-
13:58
-
13:23
-
12:58
-
12:37
-
12:29
-
11:44
-
11:34
-
10:06
-
09:48
-
09:15
-
09:05
-
08:34
-
08:20
-
08:05
-
05:39
-
05:30
-
04:42
- 21 января 2020
-
23:29
-
23:06
-
21:17
-
20:03
-
19:58
-
19:48
-
19:09
-
18:26
-
18:24
-
18:00
-
17:44
-
17:39
-
17:24
-
15:52
-
15:00
-
14:40
-
14:18
Партнерский контент