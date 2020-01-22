«Парень, ты можешь лучше». Кирьоса удивил вопрос журналиста о банане
Австралийский теннисист Ник Кирьос после победы в матче первого круга Australian Open с итальянцем Лоренцо Сонего выразил недоумение в связи с вопросом журналиста, сообщает Give Me Sport.
После игры уроженец Канберры бросил зрителям банан. Журналист на пресс-конференции задал Кирьосу вопрос: «Ник, в конце матча был момент, когда ты начал уборку. Ты бросил банан. Это для того, чтобы болбоям не пришлось убирать его?»
Кирьос отреагировал так: «Парень, ты можешь лучше. Давай. Боже, боже. Это что, серьёзный вопрос? Боже… Давайте следующий вопрос».
За выход в третий круг стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Ник, посеянный под 23-м номером, поспорит с представителем Франции Жилем Симоном. Турнир завершится 2 февраля.
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