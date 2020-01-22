Александрова поделилась ожиданиями от матча с Квитовой на Australian Open

Россиянка Екатерина Александрова прокомментировала победу в матче с чешкой Барборой Крейчиковой во втором круге Australian Open со счётом 6:1, 6:3 и поделилась ожиданиями от встречи с ещё одной представительницей Чехии Петрой Квитовой.

«Ветер не особо помогал. Он был довольно сильный, и соперница играла непросто. Не было какого-то определённого ритма, всё время приходилось подстраиваться. Ещё и ветер всё время сдувал мяч. Но я рада, что во втором сете у меня получилось сделать брейк и потом уже дожать, так сказать.

Мы с Квитовой тренировалось пару раз. Тяжело сказать заранее, но я постараюсь сделать всё, что в моих силах, и буду надеяться на лучшее», — сказала Александрова в эфире Eurosport.

Екатерина также ответила на вопрос о возможном выступлении в Кубке Федерации и на Олимпиаде в Токио.

«Насколько я знаю, Кубок Федерации будет сразу после Австралии. Скорее всего, я сыграю. Но насчёт Олимпийских игр — я ещё так далеко не загадывала», — призналась Александрова.

Видео доступно на «Чемпионате».

Александрова встретится с Квитовой в 3-м круге Australian Open 2020