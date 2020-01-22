Рублёв: после финала в Аделаиде меня совсем накрыло

Российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под 17-м номером, поделился впечатлениями от выхода во второй круг. На старте соревнований он обыграл хозяина кортов Кристофера О'Коннелла со счётом 6:3, 0:6, 6:4, 7:6 (7:5). На старте сезона уроженец Москвы выиграл два турнира подряд — в Дохе и Аделаиде.

«Не помню, когда в последний раз проигрывал сет 0:6. Главное, что выиграл. Очень было тяжело. Вначале, понятное дело, не было времени, чтобы подготовиться. Я понимал, что не буду чувствовать игру очень хорошо. Понимал, что для первого круга буду играть так себе. Я знал моего соперника, знал, что он может играть очень хорошо, поэтому в первом сете я больше переволновался и играл более осторожно, но почему-то сложилось всё достаточно удачно. Ещё в первом сете энергия была более-менее нормальная.

Во втором сете меня немного отпустило. Я подумал, что, может, сейчас буду прибавлять, может, получится ещё лучше. Пробовал прибавить, но в первых двух геймах были одни ошибки. Он стал как-то лучше играть, зацепился за это и с середины и до конца выдал какие-то феноменальные удары. Поэтому так всё случилось. А в третьем сете уже и физически было очень тяжело, и давление, что я фаворит, и волнение. Была борьба с эмоциями, но слава богу, что всё получилось.

После полуфинала с Оже-Альяссимом в Аделаиде я заболел, и после финала меня совсем накрыло. Слава богу, за эти два дня сумел более-менее прийти в себя. Надеюсь, этот матч придаст мне уверенности и порыв энергии, которой хватит надолго", — сказал Рублёв эфире Eurosport.

Видео доступно на «Чемпионате».