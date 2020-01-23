Медведев вышел в третий круг Australian Open-2020

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии. В матче второго круга россиянин обыграл представителя Испании Педро Мартинеса-Портеро со счётом 7:5, 6:1, 6:3.

Продолжительность встречи составила 2 часа 9 минут. За это время Медведев совершил 19 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов. На счету испанца 3 эйса, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт.

В следующем круге Даниил Медведев сыграет с победителем пары Хауме Мунар (Испания) – Алексей Попырин (Австралия).

Australian Open проходит с 20 января по 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 43 млн. Действующим победителем соревнований является серб Новак Джокович, который в финале прошлогоднего розыгрыша обыграл испанца Рафаэля Надаля.