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Медведев вышел в третий круг Australian Open-2020

Медведев вышел в третий круг Australian Open-2020
Теннис / Australian Open 2020 0

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии. В матче второго круга россиянин обыграл представителя Испании Педро Мартинеса-Портеро со счётом 7:5, 6:1, 6:3.

Продолжительность встречи составила 2 часа 9 минут. За это время Медведев совершил 19 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов. На счету испанца 3 эйса, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт.

В следующем круге Даниил Медведев сыграет с победителем пары Хауме Мунар (Испания) – Алексей Попырин (Австралия).

Australian Open проходит с 20 января по 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 43 млн. Действующим победителем соревнований является серб Новак Джокович, который в финале прошлогоднего розыгрыша обыграл испанца Рафаэля Надаля.

Australian Open (м). 2-й круг
23 января 2020, четверг. 05:00 МСК
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 		6 6    
5 		1 3    
             
Педро Мартинес-Портеро
168
Испания
Педро Мартинес-Портеро
П. Мартинес-Портеро
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