Россиянка Блинкова проиграла Дияс во втором круге Australian Open

Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла пробиться в третий круг Открытого чемпионата Австралии, проиграв представительнице Казахстана Зарине Дияс со счётом 6:4, 3:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 7 минут.
Блинкова трижды подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 7 и 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 9 брейков.
За выход в четвёртый круг Дияс поспорит с победительницей матча Арина Родионова (Австралия, WC) — Кики Бертенс (Нидерланды, 9).
Australian Open. Женщины. Второй круг
Белинда Бенчич (Швейцария, 6) — Елена Остапенко (Латвия) — 7:5, 7:5.
Донна Векич (Хорватия, 19) — Ализе Корне (Франция) — 6:4, 6:2.
Гарбинье Мугуруса (Испания) — Айла Томлянович (Австралия) — 6:3, 3:6, 6:3.
Каролина Плишкова (Чехия, 2) — Лаура Зигемунд (Германия) — 6:3, 6:3.
Катрин Беллис (США) — Каролина Мухова (Чехия, 20) — 6:4, 6:4.
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