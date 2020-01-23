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Россиянка Блинкова проиграла Дияс во втором круге Australian Open

Россиянка Блинкова проиграла Дияс во втором круге Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла пробиться в третий круг Открытого чемпионата Австралии, проиграв представительнице Казахстана Зарине Дияс со счётом 6:4, 3:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 7 минут.

Блинкова трижды подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 7 и 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 9 брейков.

За выход в четвёртый круг Дияс поспорит с победительницей матча Арина Родионова (Австралия, WC) — Кики Бертенс (Нидерланды, 9).

Australian Open. Женщины. Второй круг
Белинда Бенчич (Швейцария, 6) — Елена Остапенко (Латвия) — 7:5, 7:5.
Донна Векич (Хорватия, 19) — Ализе Корне (Франция) — 6:4, 6:2.
Гарбинье Мугуруса (Испания) — Айла Томлянович (Австралия) — 6:3, 3:6, 6:3.
Каролина Плишкова (Чехия, 2) — Лаура Зигемунд (Германия) — 6:3, 6:3.
Катрин Беллис (США) — Каролина Мухова (Чехия, 20) — 6:4, 6:4.

Australian Open (ж). 2-й круг
23 января 2020, четверг. 06:30 МСК
Катрин Беллис
США
Катрин Беллис
К. Беллис
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Каролина Мухова
22
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Australian Open (ж). 2-й круг
23 января 2020, четверг. 03:00 МСК
Донна Векич
20
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		2  
         
Ализе Корне
61
Франция
Ализе Корне
А. Корне
Australian Open (ж). 2-й круг
23 января 2020, четверг. 03:00 МСК
Гарбинье Мугуруса
32
Испания
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
3 		6 3
         
Айла Томлянович
52
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович
Australian Open (ж). 2-й круг
23 января 2020, четверг. 05:45 МСК
Лаура Зигемунд
72
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3  
6 		6  
         
Каролина Плишкова
2
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Australian Open (ж). 2-й круг
23 января 2020, четверг. 04:30 МСК
Зарина Дияс
73
Казахстан
Зарина Дияс
З. Дияс
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 4
         
Анна Блинкова
58
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Australian Open (ж). 2-й круг
23 января 2020, четверг. 03:00 МСК
Белинда Бенчич
7
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7  
5 		5  
         
Елена Остапенко
45
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
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