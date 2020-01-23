«Мне не стоило верить судье». Томлянович отреагировала на неприятную новость от журналиста

Австралийская теннисистка Айла Томлянович выразила разочарование, когда на пресс-конференции после матча второго круга Australian Open с испанкой Гарбинье Мугурусой журналист сказал, что ей стоило взять челлендж в двух решающих моментах встречи. В тех эпизодах Айла доверилась решению арбитра Марии Чичак, однако повторы показали, что та была не права.

«Что? Вы серьёзно? Не может быть, тогда мяч попал в корт? В заднюю линию? Я слишком сильно поверила Чичак, я клянусь. Я очень доверяю ей. Наверное, мне не стоило верить ей. Вау, это точно не сделало мой день лучше», — приводит слова Томлянович FOX Sports Australia.

Томлянович проиграла со счётом 3:6, 6:3, 3:6. Айла также сказала, что теперь всегда будет просить челлендж в спорных ситуациях.

Россиянка Блинкова проиграла Дияс во втором круге Australian Open