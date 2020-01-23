Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Медведев отреагировал на выход в третий круг Australian Open

Медведев отреагировал на выход в третий круг Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии. В матче второго раунда он обыграл представителя Испании Педро Мартинеса-Портеро со счётом 7:5, 6:1, 6:3.

«Это было нелегко, особенно в первом сете, но я оставался в игре на протяжении всей встречи и в итоге сумел победить, потому что у соперника меньше опыта. Я старался всё время оказывать давление на него, и это сегодня сработало. Я сыграл лучше, чем в первом матче», — приводит слова Медведева Tennis 365.

За выход в 1/8 финала стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Даниил, посеянный под четвёртым номером, поспорит с победителем противостояния Хауме Мунар (Испания) – Алексей Попырин (Австралия).

Медведев вышел в третий круг Australian Open-2020
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020