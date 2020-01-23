Медведев отреагировал на выход в третий круг Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии. В матче второго раунда он обыграл представителя Испании Педро Мартинеса-Портеро со счётом 7:5, 6:1, 6:3.
«Это было нелегко, особенно в первом сете, но я оставался в игре на протяжении всей встречи и в итоге сумел победить, потому что у соперника меньше опыта. Я старался всё время оказывать давление на него, и это сегодня сработало. Я сыграл лучше, чем в первом матче», — приводит слова Медведева Tennis 365.
За выход в 1/8 финала стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Даниил, посеянный под четвёртым номером, поспорит с победителем противостояния Хауме Мунар (Испания) – Алексей Попырин (Австралия).
Медведев вышел в третий круг Australian Open-2020
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