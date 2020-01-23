Рублёв вышел в третий круг Australian Open, соперником Медведева будет Попырин

Российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под 17-м номером, вышел в третий круг, обыграв представителя Японии Юити Сугиту со счётом 6:2, 6:3, 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 1 час 53 минуты.



Вторая ракетка России 20 раз подал навылет, активно выиграл 51 очко и совершил 36 невынужденных ошибок. На счету его соперника 3 эйса, 23 виннера и 34 неточности.



За выход в четвёртый круг стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Рублёв, одержавший 14 побед подряд в официальных матчах, поспорит либо с бельгийцем Давидом Гоффеном (11), либо с французом Пьер-Югом Эрбером. Андрей в нынешнем сезоне выиграл два турнира ATP кряду.

Австралиец Алексей Попырин победил испанца Хауме Мунара со счётом 6:2, 7:6 (7:5), 6:2 и сыграет с россиянином Даниилом Медведевым (4).

Australian Open. Мужчины. Второй круг

Эрнест Гулбис (Латвия, Q) — Аляж Бедене (Словения) — 7:5, 6:3, 6:2.

Доминик Тим (Австрия, 5) — Алекс Болт (Австралия, WC) — 6:2, 5:7, 6:7 (5:7), 6:1, 6:2.

Александр Зверев (Германия, 7) — Егор Герасимов (Беларусь) — 7:6 (7:5), 6:4, 7:5.