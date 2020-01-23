Рублёв вышел в третий круг Australian Open, соперником Медведева будет Попырин

Российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под 17-м номером, вышел в третий круг, обыграв представителя Японии Юити Сугиту со счётом 6:2, 6:3, 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 1 час 53 минуты.
Вторая ракетка России 20 раз подал навылет, активно выиграл 51 очко и совершил 36 невынужденных ошибок. На счету его соперника 3 эйса, 23 виннера и 34 неточности.
За выход в четвёртый круг стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Рублёв, одержавший 14 побед подряд в официальных матчах, поспорит либо с бельгийцем Давидом Гоффеном (11), либо с французом Пьер-Югом Эрбером. Андрей в нынешнем сезоне выиграл два турнира ATP кряду.
Австралиец Алексей Попырин победил испанца Хауме Мунара со счётом 6:2, 7:6 (7:5), 6:2 и сыграет с россиянином Даниилом Медведевым (4).
Australian Open. Мужчины. Второй круг
Эрнест Гулбис (Латвия, Q) — Аляж Бедене (Словения) — 7:5, 6:3, 6:2.
Доминик Тим (Австрия, 5) — Алекс Болт (Австралия, WC) — 6:2, 5:7, 6:7 (5:7), 6:1, 6:2.
Александр Зверев (Германия, 7) — Егор Герасимов (Беларусь) — 7:6 (7:5), 6:4, 7:5.
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