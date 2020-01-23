Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Рублёв вышел в третий круг Australian Open, соперником Медведева будет Попырин

Рублёв вышел в третий круг Australian Open, соперником Медведева будет Попырин
Теннис / Australian Open 2020 0

Российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под 17-м номером, вышел в третий круг, обыграв представителя Японии Юити Сугиту со счётом 6:2, 6:3, 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 1 час 53 минуты.

Вторая ракетка России 20 раз подал навылет, активно выиграл 51 очко и совершил 36 невынужденных ошибок. На счету его соперника 3 эйса, 23 виннера и 34 неточности.

За выход в четвёртый круг стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Рублёв, одержавший 14 побед подряд в официальных матчах, поспорит либо с бельгийцем Давидом Гоффеном (11), либо с французом Пьер-Югом Эрбером. Андрей в нынешнем сезоне выиграл два турнира ATP кряду.

Австралиец Алексей Попырин победил испанца Хауме Мунара со счётом 6:2, 7:6 (7:5), 6:2 и сыграет с россиянином Даниилом Медведевым (4).

Australian Open. Мужчины. Второй круг
Эрнест Гулбис (Латвия, Q) — Аляж Бедене (Словения) — 7:5, 6:3, 6:2.
Доминик Тим (Австрия, 5) — Алекс Болт (Австралия, WC) — 6:2, 5:7, 6:7 (5:7), 6:1, 6:2.
Александр Зверев (Германия, 7) — Егор Герасимов (Беларусь) — 7:6 (7:5), 6:4, 7:5.

Australian Open (м). 2-й круг
23 января 2020, четверг. 08:50 МСК
Юити Сугита
91
Япония
Юити Сугита
Ю. Сугита
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		3 6 5    
6 		6 7 7    
             
Андрей Рублёв
16
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Australian Open (м). 2-й круг
23 января 2020, четверг. 05:00 МСК
Аляж Бедене
55
Словения
Аляж Бедене
А. Бедене
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		3 2    
7 		6 6    
             
Эрнест Гулбис
256
Латвия
Эрнест Гулбис
Э. Гулбис
Australian Open (м). 2-й круг
23 января 2020, четверг. 06:20 МСК
Алекс Болт
140
Австралия
Алекс Болт
А. Болт
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		7 7 7 1 2
6 		5 6 5 6 6
             
Доминик Тим
5
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
Australian Open (м). 2-й круг
23 января 2020, четверг. 07:30 МСК
Егор Герасимов
98
Беларусь
Егор Герасимов
Е. Герасимов
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 5 		4 5    
7 7 		6 7    
             
Александр Зверев
7
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Australian Open (м). 2-й круг
23 января 2020, четверг. 05:00 МСК
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 		6 6    
5 		1 3    
             
Педро Мартинес-Портеро
168
Испания
Педро Мартинес-Портеро
П. Мартинес-Портеро
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020