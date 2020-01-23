Павлюченкова победила Таунсенд и сыграет с Кар. Плишковой на Australian Open
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 30-м номером, вышла в третий круг, обыграв представительницу США Тэйлор Таунсенд со счётом 7:5, 7:6 (7:1). Продолжительность противостояния составила 2 часа 7 минут.
Анастасия дважды подала навылет, активно выиграла 45 очков и совершила 32 невынужденные ошибки. На счету её соперницы ни одного эйса, 31 виннер и 19 неточностей.
За выход в четвёртый круг Павлюченкова поспорит с чешкой Каролиной Плишковой, получившей второй номер посева.
Australian Open. Женщины. Второй круг
Анжелика Кербер (Германия, 17) — Присцилла Хон (Австралия, WC) — 6:3, 6:2.
Кики Бертенс (Нидерланды, 9) — Арина Родионова (Австралия, WC) — 6:3, 7:5.
Australian Open (ж). 2-й круг
23 января 2020, четверг. 09:35 МСК
30
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 1
79
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд
Australian Open (ж). 2-й круг
23 января 2020, четверг. 07:35 МСК
139
Присцилла Хон
П. Хон
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
18
Анжелика Кербер
А. Кербер
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