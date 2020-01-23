Павлюченкова победила Таунсенд и сыграет с Кар. Плишковой на Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 30-м номером, вышла в третий круг, обыграв представительницу США Тэйлор Таунсенд со счётом 7:5, 7:6 (7:1). Продолжительность противостояния составила 2 часа 7 минут.

Анастасия дважды подала навылет, активно выиграла 45 очков и совершила 32 невынужденные ошибки. На счету её соперницы ни одного эйса, 31 виннер и 19 неточностей.

За выход в четвёртый круг Павлюченкова поспорит с чешкой Каролиной Плишковой, получившей второй номер посева.

Australian Open. Женщины. Второй круг

Анжелика Кербер (Германия, 17) — Присцилла Хон (Австралия, WC) — 6:3, 6:2.

Кики Бертенс (Нидерланды, 9) — Арина Родионова (Австралия, WC) — 6:3, 7:5.