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Павлюченкова победила Таунсенд и сыграет с Кар. Плишковой на Australian Open

Павлюченкова победила Таунсенд и сыграет с Кар. Плишковой на Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 30-м номером, вышла в третий круг, обыграв представительницу США Тэйлор Таунсенд со счётом 7:5, 7:6 (7:1). Продолжительность противостояния составила 2 часа 7 минут.

Анастасия дважды подала навылет, активно выиграла 45 очков и совершила 32 невынужденные ошибки. На счету её соперницы ни одного эйса, 31 виннер и 19 неточностей.

За выход в четвёртый круг Павлюченкова поспорит с чешкой Каролиной Плишковой, получившей второй номер посева.

Australian Open. Женщины. Второй круг
Анжелика Кербер (Германия, 17) — Присцилла Хон (Австралия, WC) — 6:3, 6:2.
Кики Бертенс (Нидерланды, 9) — Арина Родионова (Австралия, WC) — 6:3, 7:5.

Australian Open (ж). 2-й круг
23 января 2020, четверг. 09:35 МСК
Анастасия Павлюченкова
30
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7 7  
5 		6 1  
         
Тэйлор Таунсенд
79
США
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд
Australian Open (ж). 2-й круг
23 января 2020, четверг. 07:35 МСК
Присцилла Хон
139
Австралия
Присцилла Хон
П. Хон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2  
6 		6  
         
Анжелика Кербер
18
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер
Australian Open (ж). 2-й круг
23 января 2020, четверг. 08:45 МСК
Арина Родионова
163
Австралия
Арина Родионова
А. Родионова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5  
6 		7  
         
Кики Бертенс
10
Нидерланды
Кики Бертенс
К. Бертенс
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