С. Уильямс: в 15 лет я и близко не была такой умной, как Гауфф

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс выразила восхищение 15-летней соотечественницей Кори Гауфф. Обе теннисистки вышли в третий круг Открытого чемпионата Австралии и могут встретиться друг с другом в 1/4 финала.
«Думаю, она просто невероятно впечатляет. В 15 лет я и близко не была такой, как Гауфф, на корте и за его пределами. Я знаю, что дети сейчас растут быстрее, но я не уверена. Я и близко не была такой умной и красноречивой, как она.
У нас впереди ещё есть матчи, так что посмотрим, как всё сложится. Думаю, у неё отличный шанс продолжать побеждать. Она боец. Мне же нужно делать то, что я должна делать — бороться за каждое очко", — цитирует Уильямс Tennis 365.
Следующей соперницей Серены будет китаянка Ван Цян, Кори сыграет с японкой Наоми Осакой.
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