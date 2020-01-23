С. Уильямс: в 15 лет я и близко не была такой умной, как Гауфф

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс выразила восхищение 15-летней соотечественницей Кори Гауфф. Обе теннисистки вышли в третий круг Открытого чемпионата Австралии и могут встретиться друг с другом в 1/4 финала.

«Думаю, она просто невероятно впечатляет. В 15 лет я и близко не была такой, как Гауфф, на корте и за его пределами. Я знаю, что дети сейчас растут быстрее, но я не уверена. Я и близко не была такой умной и красноречивой, как она.

У нас впереди ещё есть матчи, так что посмотрим, как всё сложится. Думаю, у неё отличный шанс продолжать побеждать. Она боец. Мне же нужно делать то, что я должна делать — бороться за каждое очко", — цитирует Уильямс Tennis 365.

Следующей соперницей Серены будет китаянка Ван Цян, Кори сыграет с японкой Наоми Осакой.