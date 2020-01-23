Видеообзор победы Рублёва во втором круге Australian Open
Российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под 17-м номером, вышел в третий круг, обыграв представителя Японии Юити Сугиту со счётом 6:2, 6:3, 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 1 час 53 минуты.
Андрей 20 раз подал навылет, активно выиграл 51 очко и совершил 36 невынужденных ошибок. На счету его соперника 3 эйса, 23 виннера и 34 неточности.
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».
За выход в четвёртый круг стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Рублёв поспорит с бельгийцем Давидом Гоффеном (11). Андрей в нынешнем сезоне выиграл два турнира ATP кряду.
Australian Open завершится 2 февраля. Действующим победителем турнира является вторая ракетка мира серб Новак Джокович.
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