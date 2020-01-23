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Хачанов за 4 часа 34 минуты одолел Имера и сыграет с Кирьосом на Australian Open

Хачанов за 4 часа 34 минуты одолел Имера и сыграет с Кирьосом на Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Российский теннисист Карен Хачанов, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под 16-м номером, пробился в третий круг, обыграв представителя Швеции Микаэля Имера со счётом 6:2, 2:6, 6:4, 3:6, 7:6 (10:8). Продолжительность противостояния составила 4 часа 34 минуты.

Третья ракетка России 7 раз подал навылет, активно выиграл 62 очка и совершил 71 невынужденную ошибку. На счету его соперника 4 эйса, 50 виннеров и 59 неточностей. В пятой партии Карен вёл 5:3, но проиграл 3 гейма подряд. Затем он отыграл подачу на матч и вырвал победу на решающем тай-брейке.

За выход в четвёртый круг стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Хачанов поспорит с австралийцем Ником Кирьосом (23), который победил француза Жиля Симона со счётом 6:2, 6:4, 4:6, 7:5.

Действующим чемпионом Australian Open является вторая ракетка мира серб Новак Джокович.

Australian Open. Мужчины. Второй круг
Стэн Вавринка (Швейцария, 15) — Андреас Сеппи (Италия) — 4:6, 7:5, 6:3, 3:6, 6:4.
Тейлор Фритц (США, 29) — Кевин Андерсон (ЮАР) — 4:6, 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:2, 6:2.

Australian Open (м). 2-й круг
23 января 2020, четверг. 10:30 МСК
Микаэль Имер
78
Швеция
Микаэль Имер
М. Имер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		6 4 6 6 8
6 		2 6 3 7 10
             
Карен Хачанов
17
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Australian Open (м). 2-й круг
23 января 2020, четверг. 10:45 МСК
Ник Кирьос
26
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 4 7  
2 		4 6 5  
             
Жиль Симон
61
Франция
Жиль Симон
Ж. Симон
Australian Open (м). 2-й круг
23 января 2020, четверг. 11:00 МСК
Андреас Сеппи
85
Италия
Андреас Сеппи
А. Сеппи
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		5 3 6 4
4 		7 6 3 6
             
Стэн Вавринка
15
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Australian Open (м). 2-й круг
23 января 2020, четверг. 11:15 МСК
Тейлор Фритц
34
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
4 		6 5 7 7 6 6
6 		7 7 6 4 2 2
             
Кевин Андерсон
122
ЮАР
Кевин Андерсон
К. Андерсон
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