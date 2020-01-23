Хачанов за 4 часа 34 минуты одолел Имера и сыграет с Кирьосом на Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под 16-м номером, пробился в третий круг, обыграв представителя Швеции Микаэля Имера со счётом 6:2, 2:6, 6:4, 3:6, 7:6 (10:8). Продолжительность противостояния составила 4 часа 34 минуты.
Третья ракетка России 7 раз подал навылет, активно выиграл 62 очка и совершил 71 невынужденную ошибку. На счету его соперника 4 эйса, 50 виннеров и 59 неточностей. В пятой партии Карен вёл 5:3, но проиграл 3 гейма подряд. Затем он отыграл подачу на матч и вырвал победу на решающем тай-брейке.
За выход в четвёртый круг стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Хачанов поспорит с австралийцем Ником Кирьосом (23), который победил француза Жиля Симона со счётом 6:2, 6:4, 4:6, 7:5.
Действующим чемпионом Australian Open является вторая ракетка мира серб Новак Джокович.
Australian Open. Мужчины. Второй круг
Стэн Вавринка (Швейцария, 15) — Андреас Сеппи (Италия) — 4:6, 7:5, 6:3, 3:6, 6:4.
Тейлор Фритц (США, 29) — Кевин Андерсон (ЮАР) — 4:6, 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:2, 6:2.
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