Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Надаль вышел в третий круг Australian Open

Надаль вышел в третий круг Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под первым номером, вышел в третий круг, обыграв представителя Аргентины Федерико Дельбониса со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:1. Продолжительность противостояния составила 2 часа 30 минут.

Первая ракетка мира 8 раз подал навылет, активно выиграл 33 очка и совершил 29 невынужденных ошибок. На счету Дельбониса 2 эйса, 22 виннера и 43 ошибки.

За выход в четвёртый круг стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Надаль поспорит с соотечественником Пабло Карреньо-Бустой, получившим 27-й номер посева. Во втором круге Пабло победил немца Петера Гоёвчика (Q) — 6:4, 6:1, 1:6, 6:4.

Соревнования завершатся 2 февраля. Действующим победителем Australian Open является серб Новак Джокович.

Australian Open (м). 2-й круг
23 января 2020, четверг. 12:40 МСК
Рафаэль Надаль
1
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6    
3 		6 4 1    
             
Федерико Дельбонис
76
Аргентина
Федерико Дельбонис
Ф. Дельбонис
Australian Open (м). 2-й круг
23 января 2020, четверг. 10:55 МСК
Петер Гоёвчик
120
Германия
Петер Гоёвчик
П. Гоёвчик
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		1 6 4  
6 		6 1 6  
             
Пабло Карреньо-Буста
30
Испания
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020