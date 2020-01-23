Надаль вышел в третий круг Australian Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под первым номером, вышел в третий круг, обыграв представителя Аргентины Федерико Дельбониса со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:1. Продолжительность противостояния составила 2 часа 30 минут.



Первая ракетка мира 8 раз подал навылет, активно выиграл 33 очка и совершил 29 невынужденных ошибок. На счету Дельбониса 2 эйса, 22 виннера и 43 ошибки.



За выход в четвёртый круг стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Надаль поспорит с соотечественником Пабло Карреньо-Бустой, получившим 27-й номер посева. Во втором круге Пабло победил немца Петера Гоёвчика (Q) — 6:4, 6:1, 1:6, 6:4.



Соревнования завершатся 2 февраля. Действующим победителем Australian Open является серб Новак Джокович.