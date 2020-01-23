Павлюченкова: в ходе матча думала: боже, как я ненавижу этот Мельбурн

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 30-м номером, прокомментировала победу в матче второго круга с представительницей США Тэйлор Таунсенд со счётом 7:5, 7:6 (7:1).

«Я рада концовке. Начала хорошо, но затем ввязалась в её игру. Я не знаю, какая у неё тактика, но она всё резала очень коротко. Я выходила к сетке, мягко играла, и она меня обводила. Я ввязалась во всю эту игру. В конце она вела, у неё были сетболы. Я рада, что смогла перевернуть, и стала агрессивнее играть. Это стало ключевым.

Если честно, во время матча думала: «Боже, как я ненавижу этот Мельбурн, зачем я здесь?» Я уже собирала чемоданы, потом распаковывала опять в ходе матча. То есть у меня было просто море разных эмоций. Здесь всегда то дождь, то снег, то жара. Каждый день всё по-разному, и от этого очень сложно. Сегодня опять ветрено, но всем одинаково. Хочется выиграть, поэтому нужно справляться», — рассказала Павлюченкова в эфире Eurosport.

Анастасия также поделилась ожиданиями от встречи с чешкой Каролиной Плишковой.

«Я не знала, что сыграю с Плишковой. Будет абсолютно другой матч, потому что она подаёт, играет очень агрессивно, сильно бьёт, плоско, поэтому поговорю с тренером, подготовлюсь. Надеюсь, что лучше сыграю», — сказала россиянка.