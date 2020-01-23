Павлюченкова: в ходе матча думала: боже, как я ненавижу этот Мельбурн

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 30-м номером, прокомментировала победу в матче второго круга с представительницей США Тэйлор Таунсенд со счётом 7:5, 7:6 (7:1).
«Я рада концовке. Начала хорошо, но затем ввязалась в её игру. Я не знаю, какая у неё тактика, но она всё резала очень коротко. Я выходила к сетке, мягко играла, и она меня обводила. Я ввязалась во всю эту игру. В конце она вела, у неё были сетболы. Я рада, что смогла перевернуть, и стала агрессивнее играть. Это стало ключевым.
Если честно, во время матча думала: «Боже, как я ненавижу этот Мельбурн, зачем я здесь?» Я уже собирала чемоданы, потом распаковывала опять в ходе матча. То есть у меня было просто море разных эмоций. Здесь всегда то дождь, то снег, то жара. Каждый день всё по-разному, и от этого очень сложно. Сегодня опять ветрено, но всем одинаково. Хочется выиграть, поэтому нужно справляться», — рассказала Павлюченкова в эфире Eurosport.
Анастасия также поделилась ожиданиями от встречи с чешкой Каролиной Плишковой.
«Я не знала, что сыграю с Плишковой. Будет абсолютно другой матч, потому что она подаёт, играет очень агрессивно, сильно бьёт, плоско, поэтому поговорю с тренером, подготовлюсь. Надеюсь, что лучше сыграю», — сказала россиянка.
- 23 января 2020
-
16:41
-
16:20
-
15:59
-
15:27
-
15:20
-
14:23
-
14:12
-
13:54
-
12:42
-
12:36
-
12:25
-
11:50
-
10:54
-
09:17
-
08:40
-
08:31
-
08:19
-
07:39
- 22 января 2020
-
21:51
-
17:39
-
16:58
-
16:51
-
16:35
-
16:22
-
16:17
-
16:00
-
15:43
-
15:13
-
14:31
-
14:00
-
13:58
-
13:23
-
12:58
-
12:37
-
12:29